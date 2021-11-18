"С точки зрения клуба, это очень важный футболист, имеющий большой опыт победителя, который может помочь молодым игрокам. Дани Алвес переходит бесплатно, имеет цель, он хочет помочь.

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Иногда, находясь в непростых условиях, когда никого не можешь купить, полезно взять игрока бесплатно с такими возможностями", – поделился Масип в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, "блаугранас" объявили о возвращении Дани Алвеса 12 ноября. 38-летний бразилец уже провел несколько тренировок под руководством Хави, но не сможет сыграть за каталонцев до открытия зимнего трансферного окна.

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