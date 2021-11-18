"Полезно взять бесплатно игрока с такими возможностями": советник Лапорты – о возвращении Дани Алвеса
Энрик Масип, советник президента Барселоны Жоана Лапорты, высказался по поводу перехода Дани Алвеса в каталонский клуб.
"С точки зрения клуба, это очень важный футболист, имеющий большой опыт победителя, который может помочь молодым игрокам. Дани Алвес переходит бесплатно, имеет цель, он хочет помочь.
Барселона оценила 38-летнего Алвеса в 100 миллионов евро
Иногда, находясь в непростых условиях, когда никого не можешь купить, полезно взять игрока бесплатно с такими возможностями", – поделился Масип в комментарии Mundo Deportivo.
Напомним, "блаугранас" объявили о возвращении Дани Алвеса 12 ноября. 38-летний бразилец уже провел несколько тренировок под руководством Хави, но не сможет сыграть за каталонцев до открытия зимнего трансферного окна.
Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі