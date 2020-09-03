Запорожский Металлург перед стартом сезона во Второй лиге представил новичков. В частности, в родной клуб вернулся защитник Владимир Полевой.

Опытный фланговый исполнитель усилил Металлург, сообщает официальный сайт клуба.

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Полевой перебрался в Запорожье в статусе свободного агента. Последние 3 сезона он провел за СК Днепр-1. 35-летний защитник уже имеет опыт выступлений в родном городе – он играл за Металлург в 2002-2011 гг., откуда даже попал в сборную Украины (всего провел 5 поединков). Кроме ветерана, запорожский клуб также подписал защитника Максима Воробья, полузащитника Игоря Загоруйко и нападающего Владислава Борисенко.

К слову, в сезоне 2019/20 Владимир Полевой провел 18 матчей в УПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

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