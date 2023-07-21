Европа продолжает обсуждать сенсационное поражение Ференцвароша чемпиону Фарерских островов КИ Клаксвику со счётом 0:3 в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Клуб из карликового государства подлил масла в огонь, рассказав интересную историю о своём вратаре Джонатане Йоханссоне.

Согласно официальному Твиттеру чемпиона Фарер, в 2022 году Йоханссон завершил игровую карьеру. Но спустя год он настолько соскучился по футболу, что подписал контракт с командой из пятого норвежского дивизиона, в составе которой играл на позиции центрального защитника.

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В июне 2023 года КИ Клаксвик подписал с ним контракт в рамках экстренного решения – в клубе не рассматривали Йоханссона как основного вратаря. Однако из-за травмы первого номера именно швед получил место в воротах в обеих встречах с Ференцварошем. И не пропустил в них ни одного мяча.

Эта история кажется особенно унизительной для уволенного главного тренера Ференцвароша Станислава Черчесова, который в своё время был как раз вратарём.

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