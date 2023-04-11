Защитник житомирского клуба Вадим Червак похоже серьезно поплатился за необдуманные грубые действия во время поединка против Металлурга (1:2).

Президент Полесья Геннадий Буткевич принял решение прекратить сотрудничество с 23-летним центрбэком после его выходки в матче Первой лиги, утверждает ТаТоТаке.

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Во время воскресного поединка Червак не удержался от эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что получил красную. Позже Вадим публично попросил прощения и у рефери, и у болельщиков.

Кажется, этого было мало. Геннадий Буткевич беседовал с главным тренером команды Юрием Калитвинцевым, после чего и принял решение о расторжении контракта.

Напомним, что Червак перебрался в Житомир летом на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 провел 12 поединков.

Полесье сенсационно уступило Металлургу, проиграв впервые в сезоне – удаление, которое в АПЛ потянуло на 8 матчей бана