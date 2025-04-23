Шахтер подходит к поединку в Житомире на фоне настоящей катастрофы. Поражение в Ковалевке окончательно убило интригу относительно золота УПЛ, а также оставило дончан в четырех очках от второй позиции. Эти факты еще можно было бы простить – ну не пошел чемпионат, что же поделать – однако команду еще и откровенно унизили четырьмя голами.

Уже второй раз в сезоне Шахтер пропускает четыре в УПЛ. За предыдущие восемь лет такого не случалось ни разу. Причем обидчиком "оранжево-черных" стали Александрия и Колос – причем ковалевцы держались в одном зачетном балле от зоны вылета. Жесть!

И даже такие вещи можно было бы понять, если бы не комментарии Марино Пушича после того поражения. В лучших традициях Мирчи Луческу хорват списал позор с аутсайдером на арбитраж – в частности, на 10-минутный просмотр офсайда при голе Марлона, который сбил Шахтеру темп. Не хватало только "Браво, федерация!" ляпнуть. При этом коуч заявил, что Шахтер заявил на 4-5 голов.

Такая риторика после 2:4 не выдерживает никакой критики, хотя матч действительно мог пойти по другому сценарию. "Горняки" откровенно разрывали Колос в стартовой 15-минутке и в середине второго тайма. Пока действующий чемпион забил дважды, имел отмененный гол (Марлон залез в офсайд на 25 см), претендовал на пенальти и создал ряд топ-моментов.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1/2 фіналу Кубка України 2024/25 між Поліссям і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу команди Імада Ашура – 5,70. На тріумф підопічних Маріно Пушіча фахівці дають 1,68.

Было бы странно, если бы Шахтер при своем составе еще и в атаке ничего не продемонстрировал. На самом деле, проблема "горняков" кроется не в моментах, а в стабильности и способности играть против мяча. Дончане привыкли играть на ударных отрезках, круто атакуя на протяжении 45-60 минут суммарно – но не создавая постоянного давления. У соперников всегда будут длительные периоды равной игры, если не доминирование вообще.

При этом команда катастрофически несбалансирована в обороне. Как при позиционной, так и в переходных фазах. У "оранжево-черных" очень специфические опорники (фактически, эту роль выполняют атакующие игроки, привыкшие играть на мяче), Бондаренко слишком медленный и невнимательный для работы в обоих направлениях, а Судаков привык давать объем только в топ-матчах.

При таком раскладе значительно труднее становится фулбекам, которым не так уж и часто помогают вингеры, а центрбеки Шахтера имеют проблемы в воздухе и слишком сфокусированы на мяче. При этом ключевые зоны – в частности, дальняя стойка и подборы – слишком часто остаются без прикрытия или без контроля ситуации за спиной.

Все эти проблемы являются традиционными для Шахтера, однако Марино Пушич не работает над улучшением. Именно такой вывод можно сделать из каникул, которые он устраивает футболистам и самому себе во время международных пауз – 7-10 дней выходных стали нормой. И это при значительном количестве юных бразильских новичков, которых надо интегрировать в игру.

Именно поэтому Шахтер так часто теряет очки. Даже в матчах, где "горняки" устроили разгром – как вот против ЛНЗ, Александрии или Вереса – команда не выглядела лучше. Ее или рвали на контратаках, или сдерживали средним блоком в течение длительного времени. Просто тогда ударные отрезки донетчан принесли результат, а с Колосом настигла карма.

И вот на таком фоне Шахтеру надо побеждать Полесье. Единственную команду в сезоне, которой подопечные Марино Пушича уступили дважды. Причем в обоих случаях это было заслуженно.

Житомиряне не боялись вступать в высокий прессинг, поддерживали высокую интенсивность единоборств в среднем блоке (в частности, благодаря своевременным заменам), убегали в контратаки и забрасывали штрафную площадку кроссами – они являются слабым местом обороны "горняков". Да, Шахтер прижимал Полесье, создав достаточно моментов для победы, но опять же – суммарно коллектив доминировал не более 45 минут.

Но способна ли нынешняя команда Имада Ашура деклассировать гранда? Клуб неплохо закупился на зимнем трансферном рынке, подписав чистого форварда и центрхавов, способных продвигать мяч через центральные вертикали и открываться за спины – вот только на практике новички не сыграли. Эпизодически они демонстрируют, что хотя видеть тренерский штаб, но системы нет.

При этом к сильным вингерам Полесья соперники уже привыкли, что существенно сказалось на качестве атаки. Житомиряне забили всего 11 голов в 9-ти поединках. "Волки" тоже включаются на короткие отрезки доминирования, однако более чем на тайм их не хватает. Это вылилось в ничьи даже с такими соперниками, как Оболонь (0:0) и Левый Берег (1:1), а выиграть удалось меньше половины матчей в 2025 году (и это с учетом овертайма в четвертьфинале Кубка).

Главной же проблемой стала уязвимость на переходных фазах. Квинтэссенцией несбалансированности стал разгром от Вереса (1:5), после которого Имад Ашур добавил в опорную зону Сарапия. Этот ход не стал панацеей – почти в каждой встрече Полесье пропускает моменты и голы из контратак. Идеальный сценарий для Кевина, Эгиналду, Судакова и других лидеров Шахтера.

Хотя на самом деле эти проблемы характерны для большинства представителей УПЛ. Просто от житомирян ждут большего из-за бюджета и амбиций. Колос вообще борется за выживание, но забил донетчанам четыре. Даже Оболонь и Левый Берег достойно держались на фоне "горняков", поэтому у Имада Ашура есть все шансы унизить Марино Пушича в третий раз.

Кадровая ситуация

Травмированы: Резник (Шахтер)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Шахтер

Полесье: Кудрик – Тейлор, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Шахтер: Фесюн – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Педриньо, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5. Победит тот кто забьет первым

Матчи Шахтера и Полесья – как личные, так и в целом в 2025 году – не позволяют сделать прогноз на конкретный результат. Обе команды доказали способность проиграть в любой момент.

Дончане значительно мощнее в атаке, но позади – проходной двор. Житомиряне же очень натужно создают моменты, но у собственных ворот выглядят более сконцентрированными. При этом и "горняки", и "волки" катастрофически уязвимы к контратакам.

Две подряд победы Имада Ашура над Марино Пушичем создают впечатление, будто третья победа невозможна чисто математически. Шахтер же не способен унижаться настолько сильно, не так ли? Вот только встреча пройдет на поле Полесья, а донетчане когда-то вылетали и от Агробизнеса (пропустив трижды). В Кубке возможно все.

Почему-то кажется, что это будет игра до первого гола. Если вперед выйдут хозяева, то сломать их "автобус" будет очень тяжело. Если произойдет наоборот, то житомирянам будет трудно забить в ответ – и они дополнительно раскроются. Как бы там ни было, голов много не будет, а победителя определит кубковый рандом.