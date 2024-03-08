Василий Кравец уже завершил свой переход из СК Днепр-1 в Полесье, утверждает журналист Эндрю Тодос. Пока официально о трансфере не сообщали. Ожидается, что контракт будет подписан на 2,5 года.

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Напомним, Кравец – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В 2017-м перебрался в Испанию, где выступал за Луго, Леганес и хихонский Спортинг. Также отправлялся в аренду в польский Лех.

1 сентября 2022 года вернулся в УПЛ, где играл сначала за Ворсклу, а затем за СК Днепр-1. В текущем сезоне провел за днепрян 21 матч во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт со "спортклубовцами" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Василия в 1,2 млн евро.

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