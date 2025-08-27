Полесье планирует подписать Владимира Шепелева, Владислава Великана и Луизао до завершения трансферного окна, сообщает ТаТоТаке.

Полесье готово продать игрока сборной Украины – его контракт завершается в конце сезона

Отмечается, что Великан уже прошел медосмотр и подписал 4-летний контракт. Сейчас вингер поддерживает форму в составе Полесья-2. Шепелев в ближайшие дни должен пройти углубленное медицинское обследование. Также "волки" могут подписать 23-летнего центрбека Луизао, который недавно стал свободным агентом после завершения контракта с Вест Хэмом.

Стоит добавить, что Шепелев также является свободным агентом после завершения контракта с Александрией. Владимир является воспитанником Динамо, которое покинул в январе 2025 года. Великан является воспитанником киевского Динамо. В сезоне 2024/25 он забил 4 гола и отдал 5 ассистов за 27 матчей во всех турнирах. А Луизао был в команде Вест Хэма, но играл только за молодежку (53 матча, 4 гола и 1 ассист). Также он ранее выступал за Сан-Паулу (20 матчей, 1 гол) и польский клуб Погонь Щецин (4 матча).

"Колгоспний рівень": Заховайло – про Динамо, Шахтар та Полісся, хлопчиків із комп’ютерами і бездонне дно