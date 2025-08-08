"Соперник играл лучше, даже такая большая разница в счете – не преувеличение. Они были быстрее, свежее и заслужили победу. Мы играли медленнее, чем в прошлый раз в Мариборе, и к началу первого тайма уже накопили большую усталость.

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко

Момент Виндекера при счете 0:0? У нас действительно были моменты – у Барны Тота, Жолта Харасти и Йожефа Виндекера, – но они их не реализовали, а в добавленное время к первому тайму Полесью позволили пробить штрафной из-за ненужного фола, и это привело к их второму голу. Странно, что наш гол отменили...

Мы потерпели поражение со счетом 0:3, но нам нужно выполнить задачу, противостояние еще не закончено. Судя по нашей игре в четверг, отыграть такое большое отставание против такой уверенной в себе команды очень сложно. Это не значит, что мы не хотим победить дома", – цитирует Богнара портал Nemzeti Sport.

