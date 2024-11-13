Житомирцы будут готовиться к продолжению чемпионата Украины через товарищеский матч с Левым Берегом.

Полесье одним из последних в УПЛ вернется к тренировкам, сообщает Sport.ua. Житомирцы возобновят тренировочный процесс лишь 15 ноября. Это объясняется тем, что очередной календарный поединок команды с Зарей будет завершать программу 14-го тура УПЛ и состоится аж 25 ноября.

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По информации источника, в рамках подготовки к игре с луганчанами, Полесье проведет спарринг с Левым Берегом. Поединок запланирован на 17 ноября.

К слову, Имад Ашур не сможет рассчитывать на Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко, которые находятся в лагере сборной Украины, а также на Максима Мельниченко, вызванного в украинскую молодежку.

Напомним, после 13-ти туров Полесье идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 22 очка. Левый Берег с 9-ю пунктами четырнадцатый.

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