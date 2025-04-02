В поединке 1/4 финала кубкового турнира Верес на своем поле проиграл Полесью (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Обе команды начали свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Украины на стадии 1/8 финала. Верес не без проблем одолел Оболонь (2:1), а Полесье победило Кривбасс с аналогичным счетом. Интересно, что для ровенчан выход в четвертьфинал стал четвертым в их истории и лишь однажды "красно-черные" преодолели эту стадию (в сезоне 1993/94). Для житомирцев же выход в 1/4 финала стал вторым подряд (в прошлом сезоне команда остановилась в шаге от решающего матча, проиграв в полуфинале Ворскле).

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, дожав Александрию в овертаймах

Гости активно начали игру, сразу завладев инициативой. Ровенчане же сознательно отдали мяч сопернику, сделав ставку на контратаки. Бабенко попытался обострить передачей в касание в штрафную на Крушинского – слишком сильно. Впоследствии Назаренко простреливал с левого фланга во вратарскую – кипер Вереса перевел на угловой.

На 17-й минуте хозяева получили право на стандарт с левого фланга – Кучеров, навешивая в штрафную, едва не закрутил в дальнюю девятку. Пожар во вратарской Полесья продолжился: Степанюк пробил метров с 15-ти – Кудрик отбил, а Гайдучик с линии вратарской стрельнул над перекладиной. Верес продолжил давить и уже Харатин мощно бил из-за пределов штрафной – Кудрик перевел на угловой. Житомирцы огрызнулись слабым ударом Майсурадзе.

Верес продолжил терроризировать оборону соперника, доводя Геннадия Буткевича, который находился на трибунах, до бешенства. После прострела в штрафную Гайдучик бил метров с девяти – Майсурадзе спас Полесье, выбив сферу практически из ворот.

После отдыха подопечные Имада Ашура значительно прибавили, однако шанс выйти вперед снова имели ровенчане: Харатин головой переправлял мяч после углового с левого фланга – Кудрик спас.

В середине второй сорокапятиминутки Назаренко в стремительной контратаке прорвался по левому флангу и целил в ближний нижний – Кожухарь выбил на угловой. На 79-й минуте игру пришлось останавливать из-за возможной игры рукой игрока Полесья в собственной штрафной – VAR нарушения не обнаружил.

На последней минуте Полесье могло завершать игру: сначала Андриевский со стандарта закручивал под перекладину – кипер Вереса перевел на угловой, а через мгновение Гуцуляк стрелял из-под защитника в ближний угол и снова героем эпизода стал Кожухарь.

Уже на 3-й минуте первого овертайма житомирцы смогли пробить оборону соперника – Батиста слета замкнул прострел во вратарскую с левого фланга в ближний угол. Эмоции бушевали настолько, что Назаренко даже устроил драку на поле – хавбеку сборной Украины не понравилось, как его атаковал Годя, бросив на землю. Верес устроил настоящее нашествие на последних минутах, но перевести игру в серию пенальти так и не удалось – дальше идет Полесье.

Жеребьевка полуфинальных пар состоится в четверг, 3 апреля, в 14:00.

Кубок Украины: определился первый полуфиналист – это лишь 8-й подобный случай в истории