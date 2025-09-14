Полесье приехало в Кривой Рог в надежде прервать 6-матчевую серию поражений во всех турнирах. Житомиряне привезли с собой трех новичков – Бущана и Брагару оставили в запасе, а вот Шепелев начал в стартовом составе. Таким образом, в центре поля воссоединилась динамовская связка Владимира с Андриевским.

Она вполне могла организовать гол для гостей в первом тайме. Так, на 21-й минуте Шепелев отобрал мяч у Виливальда, проскочил Задераку и дал разрезной пас на Филиппова – а тот исполнил фантастический удар с разворота в дальнюю девятку. Кемкин достать сферу не смог, но лайнсмен заметил явный офсайд.

Еще через две минуты Андриевский пробивал головой без сопротивления, замыкая навес Кравченко на 11 метров. Получилось точно в руки Кемкину.

Кроме этих моментов, в актив Полесья можно занести только угловой на старте поединка – Чоботенко с лету пробивал над перекладиной. Чего-то лучшего "волки" не создавали вплоть до 70-х минут.

Кривбасс пытался ловить соперника на контратаках. Лучшая из них в первом тайме произошла на 16-й минуте, когда Мендосу запустили по левому флангу. Тот выбежал практически один на один с Волынцом, однако пробить Евгения не смог – голкипер парировал ногой!

Чуть позже из-за пределов штрафной стрелял Задерака, но сфера прошла над воротами. В общем, команды провели по 7 ударов до перерыва, поэтому конверсия в моменты не впечатлила. Матч очень сильно напоминал стереотипы об УПЛ.

В начале второго тайма Кривбасс создал еще два перспективных эпизода из контратак. Оба завершились подачами с левого фланга – на ближней стойке замыкал Твердохлеб ...

...а на дальней оказался Задерака. Их ударам головой не хватило точности.

На 63-й минуте Руслан Ротань не выдержал, бросив в бой сразу трех свежих футболистов. Вместо Шепелева, Филиппова и Назаренко вышли Йосефи, Гайдучик и дебютант Брагару. Этот ход мог сработать на 76-й, когда Йосефи пробивал с острого угла после заброса от Брагару – мяч прошел рядом с дальней штангой!

Через две минуты Велетень открылся правым флангом и прострелил на линию вратарской, однако Гайдучик к передаче не успел. В конце концов, на 80-й минуте замены дали нужный эффект: Йосефи получил пас за спины от Кравченко и попытался прострелить – первый кросс накрыли, однако со второй попытки Томер нашел голову Гайдучика. 0:1!

Кривбасс мог отыграться мгновенно. Свежий Микитишин перевел мяч на левый фланг штрафной, а Мендоса оттуда закрутил мяч в дальнюю девятку. Сфера пролетела рядом с каркасом!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Полесья. Житомиряне прервали 6-матчевую серию поражений, а Кривбасс завершил 3-матчевую серию побед.

