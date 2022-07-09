Житомирский клуб в новом сезоне рассчитывает побороться за выход в элиту.

Вингер Зари Денис Янаков стал полноценным игроком Полесья, сообщает Zaryalg.com.

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23-летний футболист прошлый сезон провел за житомирян на правах аренды (1 гол и 3 ассиста) и "зелено-желтые" воспользовались правом выкупа контракта игрока. Его соглашение с "мужиками" было рассчитано до лета 2024 года. Детали трансфера пока неизвестны.

Напомним, Янаков – воспитанник Динамо. Успел поиграть за киевский Арсенал, Черноморец и Ингулец. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Полесье прошлый сезон, недоигранный из-за начала полномасштабной войны, завершило на 9-й строчке турнирной таблицы Первой лиги.

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