Житомирский клуб одержал победу в спарринге с финалистом Кубка Турции-2020. Отчет о матче и видео гола смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Аланьяспор (Турция) – Полесье (Украина) – 0:1

Гол: Чередниченко, 46

Динамо – Ницца: Киев наказали за ошибки и нанесли первое поражение, Шкурин очередным голом не дает шансов конкурентам

В субботу, 17 июля, подопечные Юрия Калитвинцева провели четвертый спарринг на сборах в Турции. Соперником Полесья стал представитель турецкой Суперлиги – Аланьяспор. Первый тайм прошел в бескомпромиссной борьбе, однако голов не принес.

Сразу после перерыва житомиряне сумели забить. Уже на 15-й секунде после начала второй сорокапятиминутки навес с левого фланга головой удачно замкнул Илья Чередниченко. Интересно, что перед матчем с Полесьем Аланьяспор уступил еще одному украинскому клубу – луганской Заре со счетом 1:2.

Эта победа стала уже третьей на летнем сборе Полесья – раньше они минимально одолели сербский Пролетер (1:0), разгромили турецких любителей Анталья Хал Спор (10:0) и уступили Мариуполю (0:3).

Пластун отпраздновал возвращение в Лудогорец выигрышем Суперкубка Болгарии – украинец лично приложился к разгрому