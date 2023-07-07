Вингер Монпелье Бени Макуана станет игроком Полесья, сообщает DRCPF.

Новичок УПЛ подписал контракт с вингером молодежной сборной Украины

По информации источника, 20-летний футболист сборной Конго уже находится в расположении житомирян в Австрии, где клуб проводит предсезонные сборы. О трансфере официально объявят в ближайшее время.

Напомним, Макуана выступает за Монпелье с октября 2020 года. В прошлом сезоне провел за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с представителем Лиги 1 действует до 30 июня 2025 года.

За сборную Конго Бени отыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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