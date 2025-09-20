В субботу, 20 сентября, Полесье в рамках 6-го тура УПЛ принимало Кудривку. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 6-й тур

Полесье – Кудривка – 2:0

Голы: Велетень, 57, Гайдучик, 82

В 6-м туре встретились два соседа в турнирной таблице – Кудривка, которая занимала 10-е место и Полесье, которые занимали 11-е и 10-е место УПЛ соответственно. Несмотря на это явным фаворитом матча выглядели житомиряне. "Полищуки" сразу завладели преимуществом и пытались создавать голевые атаки, зато дебютанты УПЛ самоотверженно оборонялись.

Первая опасность возникла на 15-й минуте. Андриевский прорвался в штрафную и неудачно подделав мяч, сбросил его Филиппову. Форвард находился в хорошей позиции, но пробил куда-то выше ворот. Кудривка смогла огрызнуться быстрой вертикальной атакой, которая завершилась неточным ударом Коркишко.

На 32-й минуте Сарапий неожиданно нанес удар по воротам со своей половины поля. Кипер Кудривки слишком далеко вышел из ворот, но в последний момент смог отбить мяч, который летел под перекладину. Полесье много атаковало, у хозяев выделялся арендованный новичок Брагару, который часто тревожил оборону Кудривки.

Под конец первого тайма Чоботенко неплохо пробил издали, на добивании оказался Филиппов, но он не реализовал момент из-за подката Сердюка. На 56-й минуте Велетень накрутил защитников и пробил по воротам. Голкипер отбил мяч, но на добивании Брагару попал в того же Велетня, который в итоге забил.

После пропущенного мяча гости стали больше подступать к штрафной площади Полесья, но опасности было мало. Можно вспомнить дальний удар Свитюхи, который прошелся с мячом после сброса Фримпонга. Но все старания Кудривки пошли насмарку, потому что житомиряне забили второй гол. Йосефи отдал классный пас на фланг, далее Назаренко прострелил в штрафную, где Гайдучик опередил защитника гостей.

"Полищуки" могли довести счет до разгромного, но Лепка в одной атаке парировал удары от Назаренко и Гуцуляка. В итоге Полесье одерживает уверенную победу, Кудривка терпит второе поражение подряд.

