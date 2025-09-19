Состоялись два матча в рамках шестого тура юношеского чемпионата Украины. Отчет о встречах и результат игр – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, 6-й тур

Полесье U-19 – Кудривка U-19 – 3:0

Голы: Валиффер, 7, 32, Семененко, 86 (пен.)

Колос U-19 – Верес U-19 – 1:1

Голы: Безручук, 24 – Мурашко, 48

Бомбардир Динамо U-19 официально перешел в Александрию

Полесье разгромило Кудривку со счетом 3:0 в матче шестого тура юношеского чемпионата Украины. Уверенную победу житомирянам принес дубль 19-летнего бразильца Валиффера в первом тайме. Финальный счет оформил 17-летний Назар Семененко ударом с пенальти в конце встречи. Таким образом "волки" набрали 10 зачетных баллов и приблизились на расстояние одного очка к Динамо, которое находится на второй строчке. Лидером чемпионата Украины U-19 является Шахтер, который выиграл все 5 своих матчей.

Во втором матче игрового дня Верес расписал боевую ничью со сверстниками из Колоса. Счет во встрече открыл 19-летний защитник ковалевцев Алексей Безручук в первом тайме. Верес смог сравнять уже во второй сорокапятиминутке – отличился 18-летний Дмитрий Мурашко. Хозяева матча пытались забить второй мяч, который бы позволил Колосу выйти на чистое второе место в турнирной таблице, но ровенчане отбились и смогли заработать важное очко. После этого матча Колос оказался на четвертом месте, а Верес – одиннадцатый.

"Не стоит спекулировать – На все свое время": куда делся и чем занимается Имад Ашур