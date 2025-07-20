Житомирское Полесье поздравило Александра Усика с победой в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Пресс-служба Полесья прокомментировала победу Усика в своих соцсетях. Также житомиряне в шутку представили будущего оппонента украинского чемпиона.

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"Следующий соперник Александра Усика – Санта-Колома, – говорится в сообщении Telegram-канала Полесье.

Напомним, что "волки" встретятся с Санта-Коломой в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций. Первый поединок противостояния состоится 24 июля, в 20:00 по киевскому времени

Добавим, что в феврале 2022 Александр Усик дебютировал за Полесье в товарищеском матче, а летом 2023 подписал полноценный контракт с житомирским клубом.

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