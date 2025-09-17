В среду, 17 сентября, Шахтер сыграет матч 1/16 Кубка Украины против Полесья Ставки. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч между Полесьем Ставки и Шахтёром состоится 17 сентября в 15:30 по киевскому времени.

Кубок Украины: определились даты и время матчей 1/16 финала – известно, когда сыграют Динамо, Шахтер и другие клубы УПЛ

Где смотреть игру Полесье Ставки – Шахтер? За ходом матча 1/16 финала Кубка Украины можно будет наблюдать прямо в этой новости по ссылке ниже. Добавим, что матчи стадии 1/16 финала растянутся на 4 игровых дня: 17, 18, 23 и 24 сентября.

Стартовый состав Шахтера: Фесюн, Швед, Глущенко, Невертон, Изаки, Крыськив, Лукас Ферейра, Фарина, Грам, Назарина, Винисиус Тобиас





Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом