Состоялись очередные матчи первого тура Второй лиги. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 1-й тур

Лесное – Атлет – 3:0

Голы: Кобак, 22, Волошин, 27, 29

Ребел – Черноморец-2 – 1:0

Гол: Петровский, 78

Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3

Голы: Федор, 60 – Йока, 46, 87, Микитюк, 48

Ольховцы – Куликов-Белка – 1:2

Голы: Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Шарабура, 28

Нива Винница – Нива-2 Тернополь – 0:1

Гол: Бидзинский, 14

Чемпионат Украины официально начался – результат стартового матча Второй лиги результат стартового матча Второй лиги

Сегодня, 26 июня, стартовала Вторая лига. Лесное без проблем расправилось с Атлетом благодаря дублю Волошина. Ребел с минимальным счетом переиграл Черноморец-2.

Йока помог Полесью переиграть Скалу 1911, оформив два гола. Ольховцы не смогли справиться с Куликов-Белкой, проиграв с разницей в один мяч. А дубль тернопольской Нивы был сильнее винницкого клуба.

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