Полесье сыграло с Младой Болеслав в товарищеском матче. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Млада Болеслав – Полесье – 2:2

Голы: Марече, 8, Шевчик, 42 – Филиппов, 11, Гуцуляк, 90+2

Ротаню не дали осуществить вожделенные трансферы в Полесье – известны причины

В субботу, 12 июня, житомирцы запланировали проведение двух товарищеских матчей. Первым соперником стала Млада Болеслав.

Чехи довольно быстро забили первый гол благодаря точному удару Марече. Всего три минуты понадобилось Полесью, чтобы сравнять счет. Филиппов получил прострельную передачу с фланга, и классно замкнул. Это первый гол Александра за "волков". Впрочем, житомирцы пропустили перед перерывом.

Во втором тайме стало больше пауз из-за нарушений правил, команды действовали не так остро, а борьбы в центре поля хватало. Полесье местами допускало ошибки, что приводило к острым моментам со стороны чехов. Крушинский в компенсированное время классно забегал в штрафную, его сбили, а судья назначил пенальти. Гуцуляк без проблем реализовал 11-метровый.

Через несколько часов команда Ротаня сыграет против австрийского Штурма. Начало игры в 17:30 по киевскому времени.