Поединок в Житомире можно было назвать битвой за еврокубки. Карпаты в случае победы догнали бы Кривбасс, приблизившись к Полесью на расстояние двух зачетных баллов – а именно "волки" занимают последнюю позицию в топ-4. Подопечные Имада Ашура, в свою очередь, могли оторваться от криворожан на пять очков, что очень хорошо с учетом двух игр в запасе у конкурента.

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Ответственность давила на команды, поэтому до перерыва матч интересным не был. На этом отрезке вспоминается только момент Полесья, который возник на 33-й минуте после заблокированного удара Батисты. Мяч отскочил на левый край штрафной площади, а Назаренко оттуда вколотил в перекладину!

После перерыва игра пошла веселее. Хозяева выдали чрезвычайно мощный старт второго тайма. Уже на 47-й минуте Гуцуляк выполнил фантастическую передачу на ход Крушинскому – Борис убегал один на один с голкипером, но затянул с ударом. Бабогло успел догнать хавбека в штрафной, выбив мяч из-под ног соперника.

На 49-й минуте Бабогло выбил прострел Назаренко назад в ноги Александру, однако тот в ответ пробил слабо. На 51-й Михайличенко выполнил подачу/удар с острого угла, заставив Кинарейкина переводить на угловой. На 53-й же Назаренко стрелял мимо левой стойки после заблокированного выстрела Батисты.

А затем Полесье упустило два супермомента. На 55-й минуте Кинарейкин выкатил пас в ноги Батисте. Нападающий Полесья оказался перед пустыми воротами – впрочем, голкипер Карпат каким-то чудом успел броситься в ноги и выцарапать мяч обратно. На 57-й же минуте Батиста замыкал навес со стандарта, попав в перекладину.

За расточительство житомиряне были наказаны уже через три минуты. Краснопир подхватил мяч после заблокированного удара хозяев, обыграл Бабенко и побежал в контратаку. Игорь протащил сферу от своей до чужой штрафной площадки несмотря на давление "волков", а затем выполнил пас вдоль линии на Очеретько.

Олег пропустил на Чачуа, а тот шикарным ударом вывел Карпаты вперед.

Пропущенный гол выбил Полесье из колеи минут на 25, однако и львовяне ничего не создали. Моментов на этом отрезке не возникало. Исключением стал эпизод на 82-й минуте, когда Кинарейкин допустил очередную ошибку при передаче.

Йосефи перехватил сферу на правом фланге, обыграл защитника и пробил с острого угла – рикошетом мяч попал в стойку!

А на 87-й Полесье таки восстановило справедливость. Майсурадзе выполнил подачу с правого фланга, а Костенко заблокировал ее руками.

После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, который реализовал Гуцуляк – 1:1! Алексей догнал Судакова в списке бомбардиров.

Впрочем, Карпаты в эндшпиле встречи могли вырвать победу. Невес пошел на подачу с правого фланга и замкнул ее ударом в перекладину – при этом получил удар в голову от Кинарейкина. Галичане требовали пенальти, однако судья не увидел фола в этом эпизоде.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Карпаты потеряли шанс ворваться в реальную борьбу за еврокубки.

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