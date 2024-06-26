Полесье попрощалось с 31-летним полузащитником Евгением Морозко, поскольку срок действия контракта игрока истек, сообщает официальный сайт клуба.

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Морозко присоединился к Полесью летом 2021 года. За клуб он сыграл 39 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов, тем самым помог клубу сначала выиграть Winter Cup, а впоследствии получить золотые награды Первой Лиги в сезоне 2022-2023.

К слову, Евгений провел вторую половину прошлого сезона в Вересе на правах аренды и сыграл в 13 матчах, где забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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