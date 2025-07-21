Жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26 состоялась 21 июля в швейцарском Ньоне. Кто стал будущим соперником представителей УПЛ, узнавайте в этой новости на "Футбол 24".

Во время церемонии жеребьевки Лиги конференций, которая состоялась 21 июля в Ньоне, болельщики по меньшей мере трех украинских клубов следили за результатами. Полесье попало в третью группу для жеребьевки, а Шахтер с Александрией оказались в пятой.

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Поэтому первыми своего будущего соперника узнали житомиряне. Полесье, если пройдет Санта-Колому, в третьем раунде квалификации в Лигу конференций сыграет против победителя пары Пакш (Венгрия)/Марибор (Словения).

Шахтер и Александрия в своей группе были среди сеяных команд. Но еще раз заметим, что "горняки" будут играть в Лиге конференций, если вылетят от Бешикташа в ЛЕ. Серебряным призерам УПЛ, наоборот, нужно проходить сербский Партизан. Соперником Александрии станет сильнейший в паре Митьюлланд (Дания) / Хиберниан (Шотландия).

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Между тем Шахтер тем временем Шахтер, если вылетит из Лиги Европы, в ЛК сыграет против победителя противостояния Сент-Патрикс (Ирландия) / Нымме Калью (Эстония).

Матчи третьего раунда квалификации нынешней Лиги конференций запланированы на 7 и 14 августа 2025 года. Время начала поединков УЕФА дополнительно объявит 25 июля – сразу на первый и второй матчи.