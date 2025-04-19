В поединке 25-го тура чемпионата Украины Левый Берег на своем поле разошелся миром с Полесьем (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 25-й тур

Левый Берег – Полесье – 1:1

Голы: Семенов, 22 – Крушинский, 59

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В субботу, 19 апреля, в день рождения Имада Ашура Левый Берег принимал Полесье. Для обеих команд победа была сверхважной – киевляне ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в УПЛ, а житомирцы мечтают снова сыграть в еврокубках.

Начало матча прошло в спокойной атмосфере, почти без ударов. Первый полумомент создали гости на 12-й минуте – Майсурадзе издали пробил крайне неточно. Чуть позже Механив был первым на мяче после навеса в штрафную площадь киевлян.

Приспав бдительность соперника Левый Берег вышел вперед: после навеса со штрафного Семенов головой переправил мяч в сетку. В конце тайма Сухоручко мог удваивать преимущество хозяева, но совсем немного не дотянулся до мяча.

Вторая половина встречи началась с задержкой из-за очередной воздушной тревоги. Пауза пошла на пользу гостям, которые вскоре сравняли. Бабенко навесил за спины защитников на правый фланг, Гуцуляк отдал в центр и Крушинский восстановил статус-кво.

На экваторе второй сорокапятиминутки Сухоручко бил головой после передачи в штрафную – Кудрик вытащил мяч из угла ворот. Уже в добавленное время Механив едва не привез гол в свои ворота – повезло, что никто не смог добить сферу после того, кипер выпустил мяч из рук.

Ничья принесла Полесью 42 очка – расстояние от Карпат сократилось лишь до одной победы. Левый Берег с 23-мя пунктами тринадцатый.

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