Рух разгромил Полесье (3:0) в 1/16 финала Кубка Украины. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24"

Рух принимал во Львове житомирское Полесье. "Желто-черные" в первом тайме действовали довольно осторожно, не забывая создавать моменты.

На 14 минуте Георгий Бущан, который дебютировал в составе команды Руслана Ротаня, совершил неплохой сейв после подачи в штрафную площадь. Руху удалось реализовать свой момент на 30 минуте. Квасница классно прошел по флангу, отдал на партнера, а затем мяч дошел до Фаала. Бубакарр в касание переправил мяч в сетку.

Казалось, что после перерыва Полесье должно действовать агрессивнее. Впрочем, львовяне не давали много возможностей житомирцам сравнять. Рух тем временем находил пространство для своих атак. На 63 минуте прострел в штрафную площадку Фаал не завершил, но от него мяч отскочил к Бескоровайному, который переправил его в собственные ворота. Бущан спасти не смог.

Этого Руху оказалось мало. Меньше, чем 10 минут понадобилось, чтобы оформить третий гол в ворота Полесья. Лях протащил мяч, пробил, а Бущан снова был бессилен. Житомирцы, даже когда забирали мяч под свой контроль, не могли ничего придумать у ворот Руха да и пробивали не так часто. В итоге львовяне вышли в 1/8 финала Кубка Украины.

