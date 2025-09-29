Полесье при гигантских инвестициях в составе и хорошей еврокампании демонстрирует чрезвычайную нестабильность во внутренних соревнованиях. После хорошего старта в УПЛ произошли аж три подряд поражения, которые сменились двумя победами – Кривбасс одолели с минимумом моментов, тогда как Кудривку разбили уверенно. А потом случился кубковый разгром от Руха.

"Это урок для нас": легионер из Полесья – о причинах сенсационных 0:3 от Руха и дождливой львовской погоде

На этом фоне казалось, что поединок против крепкого Вереса в Ровно станет очень непростым. Предыдущий выезд на "Авангард" вообще завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев. "Народный клуб" еще и в тактическом плане казался максимально неудобным, поэтому прогнозировался как минимум тотал меньше 2,5.

Впрочем, реальность шокировала местную публику. Полесье оформило 0:3 в свою пользу – и это только до перерыва. Счет был открыт уже на 12-й минуте, когда Андриевский открылся перед штрафной под пас Брагару и пяткой разрезал оборону Вереса. Филиппов вышел один на один и легко переиграл Гороха. 0:1.

На 14-й минуте Андриевский снова мог ассистировать Филиппову, выдав еще одну разрезную передачу. Александр оказался перед Горохом и пробил в ближнюю девятку, но попал во внешнюю сторону сетки. На 23-й минуте Шепелев вколотил с дистанции мимо левой стойки, а на 37-й Андриевский выполнил второй разрезной пас пяткой – а Филиппов снова вышел на рандеву с Горохом!

Голкипер спас ровенчан, однако атака вторым темпом завершилась подачей Великана с правого фланга. Шепелев сбросил ее Филиппову под удар с подъема. Точно в правый верхний угол. 0:2!

На 42-й же минуте Полесье довело дело до 0:3. Навес с углового срикошетил от Смияна на дальнюю стойку, где без опеки оказался Брагару. Максим с метра забил свой дебютный гол в составе житомирян.

Верес за все это время провел только один удар, да и тот с дистанции. Бойко заметил открытый ближний угол и зарядил по нему, но мяч прошел рядом с каркасом. В общем, все вопросы относительно победителя встречи были сняты, поэтому второй тайм превратился в формальность. Гости уже не оказывали такого же давления, как до перерыва, а у ровенчан все равно ничего не удавалось.

И даже при таких условиях Полесье провело четвертый гол. Он прилетел на 70-й минуте после тройной замены от Руслана Ротаня. На поле появились Таллес, Йосефи и Гайдучик. Два из этих футболистов и стали соавторами очередного взятия ворот: Гайдучик зацепился за подачу в штрафной и сбросил ее Великану, тот запустил пас Кравченко, а Николай навесил во вратарскую – Йосефи замкнул головой. 0:4.

Лишь после этого Вересу позволили провести гол престижа. Размочить счет смог Ндукве, который пробил из-за пределов штрафной в левый нижний – просто, но эффективно. 1:4 Именно с этими цифрами на табло матч и подошел к концу.

Баннер фанатов Вереса в таком контексте вызывал вопрос – кто же для них "наши"?

Полесье празднует третью победу подряд, набирает 12 очков и поднимается на шестую позицию в турнирной таблице УПЛ. До третьей не хватает только двух зачетных баллов. Верес остается в трех пунктах от зоны плей-офф за выживание – но столько же ровенчанам надо, чтобы добраться топ-8.

