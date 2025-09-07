Колос и Полесье провели контрольный матч во время международного перерыва. Отчет и результат встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Полесье – Колос – 1:1

Голы: Йока – Кане

Полесье и Колос за закрытыми дверями провели контрольную встречу во время паузы на матчи сборных. Руслан Ротань и Руслан Костышин получили возможность протестировать своих новичков и предоставить игровое время футболистам, которые мало играли на старте сезона.

Так за Полесье забил 19-летний конголезский нападающий Джери Йока, который прекрасно проявил себя во Второй лиге, где за 6 матчей он отметился шестью голами. Свой дебют за "волков" провел и Максим Брагару, который будет выступать за команду Ротаня на правах сезонной аренды из Динамо.

Колос же ответил мячом Ибрахима Кане, который стал дебютным для 25-летнего малийца в составе ковалевцев после перехода из Ворсклы.

Интересно, что команды сыграли не привычный 90-минутный матч, а провели 4 тайма по 30 минут (120 в общей сложности).

Добавим, что уже 14 сентября обе команды проведут свои официальные матчи в рамках пятого тура УПЛ. Колос сыграет на выезде против Зари, а Полесье поедет в гости к Кривбассу.

