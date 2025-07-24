Полесье начало новый сезон матчем против Санта-Коломы (1:2) в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Руслан Ротань, который в прошлом сезоне ошеломил футбольную Украину, получив серебряные медали УПЛ с Александрией, в конце мая оставил команду и возглавил амбициозное Полесье. Житомирский клуб завершил чемпионат на четвертом месте и вышел в Лигу конференций.

"Никто не поймет Полесье, если они будут вылетать": Шаран дал прогноз на игру "волков" против Санта-Коломы

В прошлом году "волки" дебютировали на евроарене, но остановились уже на старте, уступив Олимпии из Любляны. Этим летом команда готовилась в Австрии, где провела восемь товарищеских матчей (3 победы, 4 ничьи, 1 поражение). Дебютный матч Ротаня во главе Полесья состоялся против андоррской Санта-Коломы, которая ранее выбила Борац.

Начало сегодняшнего противостояния оказалось спокойным – игра шла в невысоком темпе, преимущественно в центре поля. Где-то на 9-й минуте Гайдучик не успевал на силовой прострел Йосефи с угла штрафной, а уже на 11-й не попал головой в верхний правый угол ворот после навеса Гонсалвеша.

Номинальные гости пытались активно прессинговать Полесье, однако игра украинцев выглядела куда убедительнее – и уже на 21-й минуте "волки" открыли счет! После вертикальной передачи Гайдучик сбросил мяч на Андриевского, а тот в одно касание вывел Гуцуляка на свидание с голкипером – Алексей хладнокровно реализовал момент – 1:0!

Однако недолго музыка играла... На 27-й минуте счет снова стал равным – после навеса с фланга мяч срикошетил от головы Хадроя прямо к Ремолинсу, который без шансов для голкипера пробил с близкого расстояния.

На 36-й минуте андорцы могли выйти вперед, но Кудрик в прыжке вытащил мяч из-под перекладины после удара Родригеса из пределов штрафной – какой сейв! Свой шанс имели и подопечные Ротаня: после подачи Гуцуляка Руис не смог перехватить мяч, а вот Гайдучик и Гонсалвеш не попали в ворота.

И что же ты будешь делать – Полесье пропустило перед перерывом. Креспо, обыгравшись в стенку с партнером перед штрафной площадкой, точным ударом пробил в ближнюю девятку – 1:2 после первого тайма.

В перерыве Руслан Ротань ограничился лишь двумя заменами: Сарапий вышел вместо Бескоровайного, а Лукасу Тейлору доверили место Хадроя. Уже на старте второго тайма Санта-Колома снова напомнила о себе – Моурело прорвался с левого фланга и пробил в ближний угол, но мяч попал в штангу!

В дальнейшем произошла травма Лукаса Тейлора – он вынужден был покинуть поле. Полесье также создало момент, но помешала стойка. Ротань что-то эмоционально подсказывает. Затем два офсайда у Гонсалвеша, после чего его заменил Александр Назаренко, который пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы – это его официальное возвращение!

Сразу после выхода Назаренко поучаствовал в перспективной атаке: он ворвался левым флангом в штрафную площадь и сделал прострел на Филиппова, который пробил мимо стойки!

Арбитр добавил ко второму тайму 6 минут. До конца матча счет так и не изменился, однако "волки" сохраняют шансы на камбэк в ответном матче, который состоится через неделю в Андорре. Сегодня же победу праздновала Санта-Колома со счетом 2:1.

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