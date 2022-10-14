Первая лига, 8 тур

Группа А

Полесье – Прикарпатье – 2:0

Голы: Нестеров, 4, Козак, 27

Нереализованный пенальти: Будковский, 75 (Полесье)

Удаление: Бучакчийский, 74 (Прикарпатье)

Полесье до сих пор не имело поражений (6 побед, одна ничья) и подходило к матчу уверенным лидером группы А. Неделю назад житомиряне уверенно одолели львовские Карпаты (2:0), а сегодня в гости приехала другая западноукраинская команда – Прикарпатье.

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Подопечные Юрия Калитвинцева подтвердили свой фаворитизм за половину первого тайма. Уже на 4-й минуте угловой привел к голу Нестерова. Артем Козак эффектно удвоил преимущество Полесья. Воспитанник Динамо протянул мяч и с 23 метров пробил под правую стойку.

На 74-й минуте все должно было завершаться разгромом. Полесье заработало пенальти, да еще и Бучакчийский наговорил на вторую желтую. Впрочем, кипер отразил удар Будковского с "точтки", а с добиванием справился защитник. Прикарпатье вдруг ожило и забило в меньшинстве, однако лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд (комментатор долго не мог смириться с этим фактом).

Финальный свисток подытожил победу Полесья 2:0, продолжающую невероятную серию. Отрыв от Карпат составляет солидные 7 очков, но "львы" еще будут играть в воскресенье против ФСК Мариуполь.

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