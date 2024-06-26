Полесье на официальном сайте сообщило о трансфере Руслана Бабенко.

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Контракт рассчитан на 2 года. Ранее сообщалось, что хавбек достанется Полесью бесплатно, а его соглашение с СК Днепр-1 было рассчитано до 30 июня 2024 года.

Отметим, что в прошлом сезоне Бабенко провел 32 матча за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, в которых отметился 1 голом. Руслан является воспитанником Днепра, успел поиграть за Волынь, Сталь, Зарю, Черноморец, Олимпик, Полесье и Металлист в Украине. Есть опыт выступлений и за рубежом – норвежский Буде-Глимт и польский Ракув.

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