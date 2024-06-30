Боснийский нападающий словенской Олимпии Адмир Бристрич перешел в Полесье, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

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21-летний форвард присоединился к команде Имада Ашура на правах аренды. Соглашение будет действовать год, житомирцы будут иметь право выкупа игрока. Сумма компенсации не разглашается.

Напомним, Бристрич – воспитанник боснийского клуба Зрински. Выступал за местную Слободу, хорватские Риеку и Драговляц. В Олимпии – с января 2023 года. В прошлом сезоне провел за люблянцев 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт действует до лета 2026-го, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Интересно, что Олимпия, с которой Полесье будет играть во 2-м раунде квалификации Лиги конференций, объявила о переходе Бристрича еще две недели назад.

Ранее Полесье уже подписало Руслана Бабенко, Даниила Бескоровайного, Алексея Гуцуляка, грузина Георгия Майсурадз, бразильца Жоао Виалле и хорвата Матея Матича.

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