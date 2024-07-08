Защитник СК Днепр-1 Эдуард Сарапий в ближайшее время должен присоединиться к Полесью.

Полесье достигло принципиальной договоренности с СК Днепр-1 по трансферу Эдуарда Сарапия, информирует ТаТоТаке.

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Отмечается, что с игроком согласовали личные условия контракта. Сарапий должен заменить другого летнего новичка – Даниила Бескоровайного, который травмировался на первой же тренировке.

К слову, Эдуард является воспитанником Динамо, но засветился в составе харьковского Металлиста. За СК Днепр-1 Сарапий выступает с июля 2023 года, отыграл в 33 матчах, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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