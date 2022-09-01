Житомирянам по кадровому потенциалу вполне по силам побороться за выход в элиту.

Полесье на своем сайте официально объявило имена всех летних новичков клуба.

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Среди них стоит выделить экс-форварда Десны и сборной Украины Филиппа Будковского, который перешел в команду Юрия Калитвинцева в статусе свободного агента еще зимой, но так и не успел дебютировать из-за досрочного завершения чемпионата. Опытный форвард уже успел отличиться в 1-м туре нового сезона – в матче против Прикарпатья он забил гол и отдал ассист.

Еще одним именитым новичком стал вингер Шахтера Владислав Вакула, выступающий за команду на правах аренды. Полесье брало Вакулу в аренду зимой, однако он также не сыграл ни одного официального матча из-за начала войны.

Среди прочих новобранцами житомирян стали: Сергей Кисленко (Нива Т), Олег Кудрик (Мариуполь), Богдан Кушниренко (Ворскла), Вадим Червак (Земплин), Даниил Волынец, Никита Петрук (оба – Рух), Артем Поспелов (Авангард), Ян Морговский (Подолье) и Евгений Микитюк (Динамо).

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