Украина, Первая лига, 18-й тур

Полесье – Кремень – 2:0

Голы: Шастал, 20, Грицук, 26(п)

ВПК-Агро – Подолье – 1:0

Гол: Литвиненко, 66

Удаление: Карпенко, 65 (Поділля, вторая желтая)

Полесье наконец-то сумело прервать безвыигрышную серию, которая насчитывала уже шесть матчей. Жертву подопечные Юрия Калитвинцева выбрали подходящую, ведь Кремень не побеждает в течение 10 последних поединков. Сегодня судьбу игры решили голы Шастала и Грицука в первом тайме.

Первая лига: Агробизнес на последних минутах спас ничью с Краматорском, Нива Т минимально одолела Олимпик

ВПК-Агро минимально обыграл Подолье. На 65-й минуте Карпенко получил одно из самых дурацких предупреждений (видео тут), оставив свою команду в меньшинстве. Уже в следующей атаке хозяева забили гол.