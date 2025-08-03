Высшая лига (женщины) 2025/26, 1-й тур

Кривбасс – Колос – 1:1

Голы: Иванченко (пен.), 39 – Леспух, 33

Ладомир – Ворскла

Голы: Радионова, 12, 14, Китаева, 20, Кравчук, 24, Котяш, 28, Калинина, 35, Корсун, 58, Козишкурт, 73, Кравец, 84

Пантеры Умань – Шахтер – 1:3

Голы: Белокур (пен.), 25 – Головач, 7, Чайка, 19, 82

Полесье – Металлист 1925 – 1:8

Голы: Триль, 65 – Апанащенко, 17, 34, Гирин, 40, 45, 53, Молодюк, 68, 81, Андрухив, 86

Вторая лига: экс-звезда Динамо помог в меньшинстве отобрать очки у Полесья-2, новичок одержал вторую подряд победу

Женские команды Кривбасса и Колоса расписали результативную ничью, Леспух открыла счет в первом тайме на что хозяева ответили голом с пенальти, который стал последним в матче. Шахтер на выезде разобрался с клубом Пантеры из Умани. Первый тайм завершился при минимальном преимуществе донецкого клуба, но в конце игры Шахтер закрепил победу благодаря второму голу Чайки.

Чемпион Украины, Ворскла разгромила Ладомир со счетом 9:0. Ворскла оформила разгром еще в первом тайме, забив 6 мячей. Во втором тайме гости отличились еще тремя голами и установили финальный счет 9:0.

В еще одном матче дня Металлист 1925 не оставил шансов "Полесью". В составе харьковчанок Апанащенко и Молодюк оформили дубль, а Гирин отметилась хет-триком. Полесье, которое в прошлом сезоне выступало в низшем дивизионе, не смогло составить достойной конкуренции опытным футболисткам Металлиста 1925. Матч завершился разгромом 9:1.