Житомирское Полесье уступило словацкой Дунайской Стреде (0:3) во время подготовки к следующему сезону. Результат и отчет о спарринге читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Полесье – Дунайска Стреда – 0:3

Голы: Ниархос, 15, Блажко, 39, Труса, 76

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На 15-й минуте игроки Полесья потеряли мяч в центральном круге, чем быстро воспользовались футболисты ДАК 1904. Нападающий словаков Ниархос реализовал выход один на один с кипером и открыл счет в матче. На 39-й минуте житомиряне пропустили второй гол, и снова через центральную зону. 18-летний полузащитник Дунайской Стреды Блажко прошелся с мячом и пробил по воротам. С помощью рикошета мяч попал в нижний угол.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Футболисты словацкой команды выглядели лучше соперника, который играл свой второй спарринг за день. На 76-й минуте счет стал разгромным. Труса получил пас, классно сместился и пробил в девятку ворот. В итоге подопечные Руслана Ротаня уступили и потерпели свое первое поражение на летних сборах.

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