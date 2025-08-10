Полесье и Колос продемонстрировали самую яркую игру в 1-м туре, переехав Карпаты и Кривбасс соответственно – причем без нескольких лидеров. От личной встречи этих коллективов в Житомире ждали еще более яркого футбола. Поединок можно было назвать "битвой днепровских легенд", ведь Костышин, Шелаев, Мандзюк и Антонов в тренерском штабе ковалевцев противостояли тандему Ротаня и Кравченко.

Коуч "волков" провел масштабную ротацию, заменив девять футболистов из победного состава на Пакш.

"Хлеборобы" же обновили фланги – вместо Гусола и Алефиренко стартовали Велетень и Кане. Кроме того, из-за травмы не смог выйти Бурда, поэтому вместо него сыграл Козик.

Хозяева могли открывать счет уже на 5-й минуте. После успешного прессинга Гонсалвеш вошел на левый угол штрафной и вколотил в ближнюю девятку, однако именно там расположился Пахолюк. Голкипер парировал перед собой, позволив Таллесу добить – впрочем, Коста запустил сферу в небо.

Еще две возможности гости упустили на 26-й минуте. Сначала Велетень прорвался по левому флангу и прострелил под врывание Ррапаю. Косовар слета пробил в ближнюю девятку, однако мяч прошел над ней.

Чуть позже контратаку разогнал Климчук, отдав проникающий пас на левый край штрафной. Туда влетел Гагнидзе, который нанес удар мимо ближнего угла.

Полесье в первом тайме было активным, нанеся 9 ударов, однако после выстрела Гонсалвеша на 7-й минуте моментов почти не возникало. "Волкам" постоянно чего-то не хватало в завершении. Из конкретики вспоминается только подача (или удар) Гонсалвеша, которая едва не залетела под перекладину ворот Пахолюка – и замыкание Гайдучика после кросса с правого фланга (без проблем для голкипера).

Впрочем, было еще три эпизода, которые должны были бы завершаться голами. Так, на 22-й минуте Сарапий выполнил фантастический заброс с левой метров на 40 – точно в дыру между защитниками Колоса. Туда ворвался Таллес Коста, который решил пробить головой. Получилось неточно. А мог попытаться обработать мяч и пробить с левой.

На 27-й минуте Гайдучик уже представлял, как празднует взятие ворот. Назаренко "шведой" решал прострел на 11 метров, но подкат Козика в последний момент спас ковалевцев.

Перед перерывом же Назаренко сам мог замыкать навес с левого фланга – вот только за какую-то наносекунду до удара Цуриков опередил Александра, выбив мяч.

В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло. Матч был интересным, однако фанаты ожидали голы и настоящие топ-моменты с завершением. И они их получили уже через 72 секунды после возобновления игры.

Именно тогда гости открыли счет. Героем стоит назвать Велетня, которому удался прорыв по левому флангу с врыванием в штрафную. Владислав продавил и обыграл Хадроя, после чего попытался выполнить пас – мяч же рикошетом от Таллеса Косты попал в стойку и прокатился перед пустыми воротами. Климчук был первым на добивании. Таким образом, "львовский Грилиш" забил дебютный гол за Колос.

Еще через три минуты Велетень запустил передачу на ход Цурикову, а тот прострелил на ближнюю. Климчук замыкал, но Кудрик успел среагировать.

Характерно, что вышеупомянутые две атаки начались с выносов Пахолюка на левый фланг – это было "изюминкой" Колоса в данной встрече. На 58-й же минуте Козик пробивал головой после углового, однако мяч попал в сетку только с внешней стороны.

Руслану Ротаню пришлось реагировать тройной заменой на 61-й. В бой бросили гвардию – вместо Хадроя, Гайдучика и Гонсалвеша вышли Кравченко, Филиппов и Гуцуляк. Чуть позже появился и Бабенко (Мельничук сел на скамейку). Руслан Костышин же на 70-х минутах освежил фланги, отправив на поле Гусола и Третьякова (вместо Велетеня и Климчука). А еще в раздевалке он выпустил Алефиренко.

Эти решения ярко продемонстрировали намерения тренеров. Колос закрывался и собирался жалить контратаками, а Полесье собиралось надавить всеми силами. Житомиряни провели несколько атак, часто выполняли кроссы (Гуцуляк даже разбил голову), однако обострить игру не удавалось.

Единственный момент в основное время случился на 69-й минуте. Забивать мог Назаренко, который метров с восьми замыкал скидку после стандарта. Сфера прошла над перекладиной. На последней же секунде Бабенко пробил с дистанции, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

Ничего острее "волки" не создали, поэтому финальный свисток зафиксировал дебютное поражение Руслана Ротаня в чемпионате во главе житомирян. Колос же стартует в УПЛ с двух подряд побед.

Оболонь одержала сенсационную победу над Александрией – Суханов забил шедевральный гол с 40 метров