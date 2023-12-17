Житомирское Полесье, проводящее свой первый сезон в элите украинского футбола, планирует улучшить свою инфраструктуру, построив новый стадион.

Житомирское Полесье планирует построить футбольный стадион вместимостью около 10 тысяч зрителей. Об этом пишет Трибуна.

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Работы по строительству нового стадиона в Житомире должны начаться уже в следующем году

Сейчас команда играет свои домашние матчи на Центральном городском стадионе Полесья, который вмещает чуть менее 6 тысяч зрителей.

Напомним, в прошлом сезоне Полесье завоевало трофей Первой лиги Украины, что позволило подопечным Юрия Калитвинцева квалифицироваться в УПЛ. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги "волки" занимают 3 строчку после 17 сыгранных матчей, имея в своем активе 32 балла.