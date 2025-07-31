Состоялись очередные ответные матчи в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 2-й раунд квалификации, ответные матчи

Акурейри – Силькеборг – 2:3 в дополнительное время (первый матч 1:1)

Голы: Стайнгримссон, 34 (пен.), Кьяртанссон, 85 – Адамсен, 54, 62, 114

Нереализованный пенальти: Адамсен, 6 (С)

Копер – Викинг – 3:5 (первый матч 0:7)

Голы: Юрич, 3 (пен.), 45, Мансери, 56 – Свеннсен, 19, 52, 90, Аустбе, 76, 89

Маккаби Хайфа – Торпедо-БелАЗ – 3:0 (первый матч 1:1)

Голы: Саба, 14, Хазиза, 22, Стюарт, 79

Марибор – Пакш – 1:1 (первый матч 0:1)

Голы: Чипамба, 34 – Гарасти, 57

Неман – Кошице – 1:1 (первый матч 3:2)

Голы: Евдокимов, 90+1 – Домик, 90+3

Приштина – Ларн – 1:1, 4:5 в серии пенальти (первый матч 0:0)

Голы: Таипи, 10 – Бент, 56

Удаление: О'Нилл, 117 (Л)

Академия Пушкаша – Арис – 0:2 (первый матч 2:3)

Голы: Квилитая, 77, Какулис, 78

Удаление: Колли, 63 (АП)

Санта-Клара – Вараждин – 2:0 (первый матч 1:2)

Голы: Винисиус Лопес, 5, Габриэл Силва, 68

Спарта Прага – Актобе – 4:0 (первый матч 1:2)

Голы: Бирманчевич, 57, Ринеш, 60, Кухта, 64, Ррахмани, 90+4

Хапоэль Беер-Шева – АЕК – 0:0 (первый матч 0:1)

Шарлеруа – Хаммарбю – 1:2 в дополнительное время (первый матч 0:0)

Голы: Стулич, 47 – Эраби, 21, Эрикссон, 120

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