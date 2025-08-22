Владислав Велетень может перейти из Колоса в Полесье.

Лидер Колоса Владислав Велетень сменит клуб, подписав контракт с Полесьем, сообщает ТаТоТаке.

Лидер Колоса заинтересовал Карпаты и Полесье – источник назвал клаусулу игрока

Отмечается, что игрок уже завтра утром отправится в Словакию, где "волки" будут готовиться к ответному матчу против Фиорентины.

Активировать клаусулу 22-летнего вингера Колоса, которая составляла 500 тысяч евро, были готовы и в Карпатах. У Велетня состоялся разговор с представителями львовского клуба. Однако "львы" в итоге воздержались от финального предложения футболисту.

Добавим, что Велетень является воспитанником киевского Динамо. В сезоне 2024/25 он забил 4 гола и отдал 5 ассистов за 27 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне игрок результативными действиями не отличался.

