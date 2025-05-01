Житомирский клуб уже ищет кандидатов на усиление не дожидаясь завершения сезона.

Нападающий Вереса Николай Гайдучик в летнее трансферное окно перейдет в Полесье, сообщает Динамомания.

Полесье объявило о подписании контракта с экс-игроком Шахтера и Карпат

Напомним, 25-летний форвард – воспитанник ровенского клуба, где и начал профессиональную карьеру в 2017 году. Также успел поиграть за низшелиговые коллективы. Второй раз присоединился к Вересу в феврале 2021 года – его контракт действует до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне провел за команду Олега Шандрука 29 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, ныне спортдиректором Полесья является Вячеслав Шевчук, который в свое время занимал аналогичную должность в Вересе.

Полесье после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 43 очка. Верес с 35-ю пунктами седьмой.

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