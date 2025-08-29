Полесье официально объявило о подписании полузащитника Владимира Шепелева. Контракт рассчитан на два года, футболист достался клубу на правах свободного агента и будет выступать под 19 номером.

Полесье завершает трансферы экс-игроков Динамо и бывшего защитника клуба АПЛ

Шепелев является воспитанником академии Динамо, где провел большую часть своей карьеры. В составе киевлян он сыграл 229 матчей, забил 7 голов и отдал 19 результативных передач. На его счету также 55 поединков в еврокубках.

Полузащитник прошел все возрастные сборные Украины – от U-16 до национальной команды. В прошлом сезоне он выступал за Александрию, которой помог завоевать исторические серебряные медали УПЛ. Летом игрок покинул клуб после завершения срока действия контракта. Всего полузащитник провел 13 поединков в составе "горожан", забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Шепелев был близок к переходу в один из чешских клубов, но изменил свое решение и отныне является полноценным игроком житомирского клуба.

