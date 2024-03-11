Нападающий Луифер Эрнандес внесен в заявку Полесья на сезон, сообщает официальный сайт УПЛ.

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За житомирскую команду он будет выступать под номером 9. Официальный сайт Полесья о переходе пока не объявлял, однако по данным Transfermarkt Эрнандес подписал с "зелено-желтыми" контракт до 31 декабря 2026 года и стоил Геннадию Буткевичу 1 млн евро.

Напомним, последним клубом Луифера был венесуэльский Пуэрто-Кабельо, за который в текущем сезоне он провел 5 матчей (забил 2 мяча и отдал 1 ассист). В прошлой кампании форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата. За сборную Венесуэлы U-23 Эрнандес провел 7 поединков, в которых отметился одним голом.

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