Формально домашний для Вереса матч проходил на выезде, ведь руководство Полесья очень хотело дебютировать в УПЛ при родных трибунах. Желание можно понять – еще никогда Житомир не играл в элите. Ровенчане согласились.

Запрет на болельщиков новичок УПЛ ожидаемо проигнорировал. На центральном городском стадионе собралось несколько сотен фанов.

Полесье подходило к встрече фаворитом. Состав житомирцев был собран под борьбу за еврокубки, причем Юрий Калитвинцев выпустил почти всех летних новичков – Бойко, Шабанова, Кравченко, Танковского, Макуана и Смолякова. В запасе придержали Мустафаева, а Чоботенко не играл из-за дисквалификации.

Усиление Вереса в межсезонье было скромным, а к тому же команда потеряла одного из лучших вингеров УПЛ (Пасича). Неудивительно, что на фоне нынешних ровенчан Полесье доминировало. Более того – хозяева открыли счет уже на 90-й секунде встречи!

Голом отметился Макуана, который завершил классную комбинацию с разрезным пасом Танковского. Это – первый гол в сезоне УПЛ 2023/24. Против конголезца летом протестовали ультрас Полесья, однако дебютный поединок в футболке житомирцев экс-вингер Монпелье провел блестяще. За 72 минуты он провел не только гол, но и несколько хороших обыгрышей и прорывов на ударные позиции.

Верес до перерыва ничего опасного не создал, а вот Полесье создавало топ-моменты. На 15-й минуте Кушниренко пробивал головой с линии вратарской, замыкая подачу с правого фланга – Паст спас. На 29-й же житомирцы накрыли Кучерова перед его же штрафной, в результате чего произошел выход 2-в-1 – Танковский решил бить сам, но попал в штангу.

В конце концов, на 38-й минуте Полесье забило во второй раз. Хозяева заработали угловой, Танковский выполнил навес, а Будковский спокойно замкнул на дальней штанге – 0:2! В компенсированное время Кушниренко мог принести Вячеславу и третий ассист, однако его удар головой пришелся в руки Пасту.

В раздевалке Сергей Лавриненко заменил форварда, выпустив Марусича вместо Гайдучика. Впрочем, уже через три минуты после перерыва Шабанов должен был ставить точку в матче, замыкал прострел от Козака. К счастью для ривненчан, Артем перед пустыми воротами не смог попасть по мячу.

Верес выглядел обреченным, однако на 54-й минуте произошел серьезный поворот в сюжете. Довольно неожиданно Шарай зацепился за передачу из глубины и убежал на свидание с Бойко, упав после толчка от Гитченко. Игорь Пасхал сначала назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора отменил это решение.

Вместо этого, был зафиксирован фол последней надежды. Гитченко получил прямую красную, оставив Полесье в меньшинстве! Сикейра же со штрафного едва не наказал неприятным ударом – Бойко спас!

Игра стала значительно более ровной и более нервной. Тем не менее, особой выгоды из численного большинства Верес не получил. Полесье было даже немного интереснее – в частности, на 59-й минуте Макуана мог вывести Танковского один на один.

Значительно интереснее стало в конце встречи. Полесье начало играть по счету, сняв с пробега Танковского и выпустив центрбека Крушинского. Сергей Лавриненко, в свою очередь, насыщал группу атаки. Верес начал наваливаться на штрафную и едва не сократил отставание на 81-й минуте – Бойко парировал дальний удар Курка, а добивание от Марусича с острого угла прилетело в ближнюю штангу!

А на 87-й минуте Балан ворвался в штрафную и упал, требуя пенальти. Игорь Пасхал даже не пошел смотреть повтор, сразу же выписав красную карточку... Балану! Денис симулировал, а видеоповторы подтвердили правильность решения. В последний момент Янаков успел убрать ногу с пути фулбека.

А сразу за этим прозвучала воздушная тревога. К счастью, в Житомире ничего не произошло, но вряд ли после этого болельщиков вернут на стадионы... После восстановления же Полесье могло забивать в третий раз – Янаков замыкал прострел от Крушинского и попал в штангу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу житомирского клуба!

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