Динамо тяжело стартовало, но эффектно забило

Киевляне в случае победы в Житомире поднялись бы аж на первую позицию, однако это было "задание со звездочкой". Дело даже не в том, что оборона Полесья входит в топ-4 УПЛ – большую тревогу у фанов Динамо вызвала необходимость взламывать этот блок без Ярмоленко. Травмированного Андрея на правом фланге прогнозируемо заменил Караваев.

Кроме того, в последних матчах середнячки и аутсайдеры здорово прессинговали "бело-синих". Полесье тоже начало с интенсивного давления при работе без мяча – и снова это вылилось в колоссальные проблемы для гранда. Подопечные Мирчи Луческу почти не могли пересечь центр поля, а команда Юрия Калитвинцева отбирала мячи и контратаковала. В частности, уже на 2-й минуте Козак пробил с правого угла штрафной мимо ближней штанги.

Впрочем, как только Динамо удалось вырваться на пространство, произошел гол. Он прилетел на 4-й минуте, причем киевляне забили красиво. Андриевский из центра забросил мяч на правый край штрафной площади, а Волошин принял пас и начал обходить Бойко. Дэн попытался загнать Назара в угол, однако вингер отдал пас пяткой под удар Буяльскому в пустые – 0:1! Снова отмечаем своевременность врываний Виталия в штрафную.

Провальный первый тайм "бело-синих". Без Ярмоленко игра становится значительно хуже

На этом позитив для Динамо завершился. Опасных моментов до перерыва команда уже не создавала, да и в целом киевляне провели только три удара по воротам. Подопечные Мирчи Луческу допускали много брака при работе с мячом, а особенно в глаза бросалась слабость правого фланга – взаимодействие Тымчика и Караваева выглядело откровенно слабо.

"Бело-синим" критически не хватало интеллекта в эпизодах. Два Александра на правом фланге не способны дать того же уровня креатива, что и Ярмоленко – Андрей является лидером УПЛ по количеству пасов в район штрафной и имеет самый высокий средний xG в команде. Кроме того, он создавал дополнительный канал для выхода из обороны в атаку, открываясь в центре. В Житомире опускаться туда вынужден был Ванат, который выполнял эту работу неплохо, однако это ограничивало количество вариантов на чужой трети.

Как следствие, Полесье оборонялось уверенно, а матч уже в середине первого тайма стал скучным. Команда Юрия Калитвинцева статистически слабая в создании моментов – впрочем, ей повезло сравнять счет уже на 15-й минуте усилиями Крушинского. Тот принял мяч в центральной зоне перед штрафной и бахнул в правый верхний угол, а Бущан не выручил. Только задел сферу кончиками пальцев. 1:1!

Если взглянуть на статистику первого тайма, то может показаться, что Полесье после этого разорвало Динамо. Хозяева провели 10 ударов, 5 раз попав в створ. Моментов действительно хватало, однако их организация была максимально простой и даже несколько случайной. Защитники киевлян сделали для их появления больше, чем подопечные Юрия Калитвинцева.

Ночным ужасом гостей стал Макуана. На 31-й минуте он получил передачу за спину Тымчику и продавил Дячука на дриблинге, ворвавшись на левый край штрафной – осталось только переиграть Бущана с острого угла, но не удалось. На 45+2-й же Бени навязал борьбу Тымчику, заставив его ошибиться – Александр фактически сбросил ему мяч под выход один на один. Бущан спас и здесь.

Кроме этого, следует вспомнить опасный кросс с правого фланга во вратарскую площадку, который должен был замыкать Макуана. Бущан успел выбить мяч кулаками. Также была подача с углового, после которого Кушниренко пробил головой с отскоком от газона – сфера перелетела через перекладину. В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Полесье ужасно стартовало во втором тайме. Всё шло к выносу хозяев

Житомиряне дорого заплатили за свое расточительство. На первых же минутах второго тайма динамовцы заработали пенальти за фол Морозко – тот потянул Ваната в собственной штрафной, не дав нанести удар после паса от Волошина. Евгений еще и желтую карточку за этот фол получил.

Виталий Романов указал на "точку", а Буяльский пробил в левый нижний. Бойко угадал угол, но не достал. 1:2!

Еще через три минуты Динамо должно было закрывать игру вследствие шикарной атаки, которую разогнал Волошин. Назар отобрал мяч у Танковского и отдал передачу в штрафную на Ваната, тот сбросил сферу Буяльскому, а Виталий перевел вправо на Караваева – Александр же нанес удар. Выстрел накрыли, однако рикошет полетел в дальний угол. Бойко парировал.

А еще через семь минут Полесье осталось в меньшинстве – Морозко сорвал атаку "бело-синих" и получил вторую желтую. Катастрофа... Казалось, что сейчас гости устроят разгром.

Калитвинцев переворачивает игру одной заменой

Несмотря на потерю защитника, коуч Полесья решил освежить атаку. Вместо Ариэльсона на 60-й минуте вышел Будковский, который уже на 62-й заработал штрафной недалеко от ворот киевлян. Смоляков пробил с него под правую штангу – Бущан спас Динамо!

А еще через две минуты счет сравнялся. Будковский зацепился за подачу с углового, сместился левее и пробил с разворота. Мяч рикошетом от Бражко залетел в сетку – 2:2! На 70-й же Филипп помог шокировать киевлян, приняв участие в третьем голе Полесья!

Его начал Макуана, который сместился с левого фланга и выполнил проникающую передачу в центр штрафной площадки. Будковский поставил корпус Сироте – Александр все же смог выбить мяч из-под ног Гулливера, однако вместо спасения получилась скидка Козаку. Тот пробил в дальний угол. 3:2!

И опять же – нельзя сказать, что житомиряне все это время оказывали какое-то фантастическое давление, однако Динамо явно не контролировало ход встречи. Это случается с "бело-синими" регулярно – доминируя на поле и забивая со старта, подопечные Мирчи Луческу выключаются посреди тайма, начинают допускать ошибки на своей половине и в конце концов пропускают гол.

Динамо давило, но без продвижения в штрафную. Даже Мирча взбесился

За несколько минут до третьего пропущенного тренерский штаб Динамо провел двойную замену. Тымчик и Волошин покинули поле, а Бенито и Кабаев зашли. Впрочем, особой пользы в атаке этот ход не принес. Киевляне в течение последних 25 минут вроде и владели мячом, однако зайти в штрафную почти не удавалось.

Гостям пришлось завершать атаки дальними ударами. На 72-й минуте эта тактика даже могла выгореть – Андриевский решился на лонгшот метров с 30-ти, попав в правую штангу. Его же выстрел на 75-й заблокировал Бенито, а Ванат на 78-й попал в защитника. Только на 86-й минуте удалось напугать фанов на стадионе в Житомире, однако удар Ваната метров с 20-ти пролетел над перекладиной.

А в компенсированное время Караваев добил свое провальное впечатление, высоко подняв ногу и попав в голову Смолякову. Чистая красная карточка! Пока Виталий Романов просматривал этот эпизод, камеры выхватили эмоциональный спич Мирчи Луческу. Тренер кому-то кричал: "Нет линии передач! Как он может контролировать мяч?" – это красноречивый вердикт для позиционного наступления Динамо в этом матче.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Полесья со счетом 3:2. Житомиряне не просто прибили гранда, но и вышли на первое место в турнирной таблице. Браво!