Житомирский клуб подпишет полузащитника Колоса Владислава Велетня, сообщает журналист Виктор Вацко.

Полесье активировало клаусулу игрока и выплатило ковалевцам 500 тысяч долларов. Стоит отметить, что Велетень не попал в заявку Колоса на матч 1/32 финала Кубка Украины против Локомотива.

Пикантности трансферу добавляет тот факт, что Колос занимает 4 место (7 очков за 3 тура), тогда как Полесье набрало лишь 3 балла и держится на 11 месте в таблице УПЛ, но обе команды имеют еврокубковые амбиции.

Велетень выступает за клуб из Ковалевки с октября 2021 года. В прошлом сезоне вингер забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 27 матчах за клуб. Также в активе Владислава 6 матчей за молодежную сборную Украины и один гол. Его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

