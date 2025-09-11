Центральный полузащитник Полесья Эмиль Мустафаев покидает украинский чемпионат и продолжит выступления в азербайджанском Сумгаите, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Скандальный легионер Полесья официально нашел новый клуб

Мустафаев минувшую весну провел в аренде в составе Черноморца, где отыграл 11 поединков, однако результативными действиями не отметился. Теперь хавбек возвращается на историческую родину, где попробует проявить себя в новой команде.

К слову, У 23-летнего игрока азербайджанское происхождение, но родился и вырос он в Украине. В свое время Руслан Ротань хотел "завербовать" хавбека в украинскую молодежку, однако тот уже дал обещание Азербайджану.

