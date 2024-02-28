Верес на официальном сайте сообщил о приходе Евгения Морозко из Полесья.

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Полузащитник присоединился к ровенчанам на правах аренды до конца сезона. Отметим, что Евгений провел за Полесье в этом сезоне 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, Морозко перешел в Полесье летом 2022 года из Колоса (за который провел 6 лет и помог "земледельцам" поднялись в элиту из чемпионата области, за что получил прозвище "украинский Варди"). В текущем сезоне провел за "зелено-желтых" 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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