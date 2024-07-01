Полесье отпустило Василия Грицука, Дениса Янакова и Дениса Ндукве в аренду в Звягель, сообщает официальный сайт "волков".

Полесье договорилось о трансфере игрока Миная

Все три соглашения рассчитаны на год. Следует добавить, что Полесье по результатам прошлого сезона получило место в еврокубках, а Звягель поднялся в Первую лигу из Второй.

Грицук выступал за Полесье с 2021 года, провел 73 игры (14 голов и 8 ассистов) и неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой. Янаков также присоединился к житомирян в 2021 году – сначала на правах аренды, а затем стал полноценным игроком клуба. Всего сыграл в 35 матчах (9 голов и 7 ассистов). Ндукве присоединился к Полесью зимой 2024 – 11 матчей и 1 гол.

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