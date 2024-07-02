Руслан Ротань получил очередные проблемы в выборе состава на историческую для Украины Олимпиаду в Париже.

Как сообщалось ранее, тренерский штаб олимпийской сборной Украины выбрал полузащитника Полесья Александра Назаренко как футболиста, которого хочет вызвать на Игры-2024 по квоте трех возрастных игроков. По информации "ТаТоТаке", наставник житомирцев Имад Ашур принял решение не отпускать 24-летнего вингера на Олимпиаду.

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Главный тренер "полесских волков" ограничен в выборе вингеров из-за травмы Бени Макуаны. Плюс – клубу скоро играть в квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии из Любляны.

Отмечается, что этот отказ добавляет шансов Владиславу Великану из Колоса, хотя Ротаню больше нужен правый вингер как потенциальный дублер Максиму Хланю.

Напомним, олимпийская сборная Украины будет играть матчи группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 24, 27 и 30 июля – против Ирака, Марокко и Аргентины соответственно.

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